Gli animali come aiuto alle cure. La pet therapy protagonista con i bambini delle scuole senesi

"Il Comune intende dare un indirizzo", così l’assessore alla sanità del Comune di Siena Giuseppe Giordano riguardo gli Stati generali della Salute di Siena, in occasione del terzo appuntamento, dedicato all’animal therapy. Ad essere coinvolte questa volta anche le classi dell’istituto San Girolamo, i cui giovanissimi studenti, ospiti del Santa Chiara Lab, hanno potuto conoscere da vicino il mondo degli interventi assistiti con gli animali.

"Cerchiamo – ha spiegato l’assessore alla sanità Giordano - di mettere nel miglior modo in relazione le varie esperienze e i vari professionisti che qui si incontrano. In questo modo diamo una prospettiva di sviluppo della discussione e dell’attività di ricerca che nasce a Siena, e che speriamo di mantenere in buona misura della città, ma con un occhio rivolto all’esterno".

Nel dettaglio, ha detto Giordano, "vogliamo fare da guida da questo punto di vista, nel rispetto delle competenze organizzative e gestionali di chi è preposto all’attività sanitaria, il Comune intende dare un indirizzo. Questo vale per tutte le tematiche oggetto delle quattro giornate degli Stati generali della salute. Lanciamo idee, cerchiamo di attivare collaborazioni che speriamo che poi possano essere fatte proprie e implementate dagli organizzatori e gestori della sanità locale".

Hanno preso parte alla discussione, che ha esaminato importanti aspetti della normativa vigente e approfondimenti pratici legati all’animal therapy Laura Contalbrigo, dirigente veterinario al centro di referenza nazionale per gli Interventi assistiti con gli animali; Enrico Loretti, referente nazionale all’igiene urbana e comportamento animale dell’Usl Toscana centro, Giorgio Briganti, direttore responsabile del dipartimento di prevenzione dell’Usl Toscana sud est e Paolo Baragli, professore del dipartimento di scienze fisiologiche dell’Università Sant’Anna. Sul palco per un breve intervento è salita anche la cagnolina Kia, che lavora nei reparti pediatrici con i colleghi della Fondazione Meyer e associazione Antropozoa, che ne hanno raccontato la positivissima esperienza. Contemporaneamente, negli spazi esterni del Santa Chiara Lab i bambini del San Girolamo hanno svolto varie attività e seguito con attenzione le spiegazioni date dal dottor Riccardo Panelli, referente di intervento negli interventi assistiti con animali.

La terza giornata degli Stati generali della salute si è conclusa con il concerto eseguito dall’Istituto Franci nella Contrada di Valdimontone.