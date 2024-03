Famiglie e aiuti ’Bonus’ neonati e rette per asili

Un bonus per sostenere la natalità e dare una mano alle famiglie in difficoltà: la giunta ha approvato l’erogazione del ‘Benvenuto al mondo anno 2024’ (destinato alle nascite dal 1° gennaio 2024 e alle adozioni di bambini fino a sei anni a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre) su proposta dell’assessore al sociale Micaela Papi. "Con questo provvedimento – sottolinea l’assessore –, mettiamo al centro la natalità e il supporto alle famiglie meno abbienti, in un’ottica di sostegno e con uno sviluppo sinergico delle politiche che concorrono al benessere familiare. I bonus prestano particolare attenzione alle criticità emerse dalla situazione economica: il Comune vuole continuare a essere primo punto di riferimento dei cittadini, lavorando in sinergia con le associazioni di volontariato e proseguendo nell’ascolto capillare del territorio. Per quanto possibile in un periodo non semplice per le casse comunali, stiamo adottando misure concrete: con il bonus ‘Benvenuto al mondo’ abbiamo aumentato il plafond e sono stati modificati i criteri, considerando anche il numero dei figli a carico, per contrastare il fenomeno della denatalità. Inoltre grazie all’apporto di Asp Città di Siena e delle farmacie comunali, diamo la possibilità di acquistare beni per l’infanzia. Il progetto fa parte di ‘Obiettivo famiglia’, che mette a disposizione bonus, servizi in rete, attività e opportunità".

I requisiti sono la residenza, al momento della nascita o dell’adozione, nel Comune di Siena di almeno uno dei genitori cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno; Isee del nucleo familiare fascia A o Isee del nucleo familiare fascia B. La domanda (scaricabile sul portale di Siena Famiglia) può essere presentata all’Ufficio protocollo del Comune o inviata a [email protected] entro il 31 maggio (prima graduatoria). La giunta ha approvato anche la delibera relativa alle quote di compartecipazione alle spese per la gestione per l’anno 2024/25 dei nidi comunali, presentata dall’assessore ai servizi all’infanzia Lorenzo Loré: rimarranno invariati i criteri per la determinazione delle quote mensili e la fascia di esonero fino a 5.500 euro (la quota massima per il tempo pieno ammonta a 430 euro e per il tempo corto a 326 euro).