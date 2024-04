"Eventi e appuntamenti nelle Contrade senesi: da burraco a pulizie di primavera, il calendario di maggio"

· GIRAFFA

– Giovedì 2 maggio ultimo appuntamento del burraco in Società con cena! Per informazioni e prenotazioni contattare Mariangela Guerrini (3314446179).

– Domenica 5 maggio ‘Pulizie di Primavera’. Giornata di pulizie in Società dalle 10 di mattina, con pranzo offerto dalla SdG per tutti gli aiutanti che renderanno più splendente la nostra terrazza e gli spazi comuni. Per adesioni contattare Daniela Bellucci tel.3926897373 o Angela Noferi tel 3207147033.

· NICCHIO

– La Chiesa di Santo Spirito è aperta al pubblico ogni sabato mattina dalle 9,30 alle 12,30.

· PANTERA

– Da lunedì 29 aprile ogni lunedì e giovedì dalle 18,30 alle 19,30, in società si terranno i corsi per alfieri e tamburini, aperti ai nati a partire dall’anno 2018. Per qualsiasi informazione scrivere a: [email protected].

– Il 9 maggio in occasione dei festeggiamenti del sessantesimo anniversario della società verrà organizzata una mostra fotografica di vita di società. Se vi fa piacere, vi chiediamo di inviarci le vostre foto all’indirizzo email [email protected]. La mostra si svolgerà in concomitanza con quella della Contrada e a seguire apericena in terrazza.

· TORRE

– Sabato 27 aprile dalle 16 alle 17

il Gruppo Piccoli organizza il corso di cucito per bambine/i

Riferimenti Aldo Tani 340222 9869 e Cecilia Gessani 34949 49304. Alle 17,30 il Gruppo Piccoli continua le prove per la serata dei Cori nella Imperiale Contrada della Giraffa. Alle 19 il Gruppo Piccoli organizza una cena a base di hamburger e patatine e a seguire andremo tutti insieme a vedere il Palio dei Cittini nella Contrada di Valdimontone.

· VALDIMONTONE

– Festa Titolare

– Domani alle 9 Onoranze ai Contradaioli defunti; alle 16 Battesimo Contradaiolo, consegna delle pergamene e rinfresco; alle 20 apertura ‘Osteria Montonaiola’ e ricevimento della Signoria, alle 22 42esimo Palio dei Cittini, dalle 22,30 giochi e attrazioni varie.

– Domenica 28 april e alle 8,30 partenza della Comparsa per il Giro di omaggio alle Consorelle e alle Autorità, a seguire Messa, rientro della Comparsa, alle 15,15 partenza della Comparsa, alle 19 ritrovo e partenza della Comparsa per il rientro in Contrada; alle 20,30 cena del Giro. Lunedì 29 aprile alle 20 aperitivo in terrazza poi Cena del Gruppo Donatori di sangue ‘Bruno Borghi’.

– Martedì 30 aprike alle 20 Happy Hour ‘Nel mezzo del cammin di Via dei Servi’ con Ghigo Certosini DJ e Giacomo Muzzi vocalist.

– Mercoledì 1 maggio alle 19 Merendone durante la serata ‘Trivia Servi: sfida a gruppi a colpi di domande’.

– Giovedì 2 maggio alle 20 aperitivo in terrazza, poi Cena sanremese con durante la cena Sa(n)remo Giovani.

– Venerdì 3 maggio alle 18 pomeriggio con i Maggiorenti, Conferenza ‘Il Palio fra storia, memoria e cronaca’, poi (20) aperitivo in terrazza e Cena ‘Cuochi d’artificio ai Servi’ con musica live di Simona & David.

– Sabato 4 maggio alle 20,30 cena ‘Virtual Night’ con Gabri Mecacci dj (per info e prenotazioni: Giovanni 334.7910811; Guido 3299377027; Matteo 33459 41043); e Street food ai Servi.

– Domenica 5 maggio alle 8,30 partenza della Comparsa per il Giro di omaggio al Territorio, alle 11 Santa Messa per i defunti della Contrada, alle 13,30 rientro della comparsa.