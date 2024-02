Commercio, numeri negativi. Pracchia: "Calo inesorabile,. Siena recuperi centralità"

Le imprese di commercio nel 2023 erano 266 nel centro e 312 fuori, rispetto alle 293 in centro e le 361 fuori nel 2019. I numeri parlano da soli – osserva la Confcommercio – e fotografano un fenomeno che sembra inesorabile: ovvero la diminuzione delle strutture commerciali in centro e fuori". In discesa anche bar, ristoranti e alberghi: in centro sono passati da 299 a 244, fuori da 306 a 253. in base ai dati del Centro Studi di Confcommercio. "Non ci sono dati che ci sorprendono – dice Daniele Pracchia, direttore Confcommercio Siena –. Sicuramente il Covid fa da cesura e segnare un prima e un dopo. Ma ci sono anche altri fenomeni, come l’on line, l’inflazione altissima, la perdita ulteriore del potere di acquisto nel mondo del lavoro, la stagnazione economica da cui si tarda ad uscire, l’aumento dei tassi di interesse, che incide ancora di più sugli stipendi. C’è anche una centralità che Siena deve recuperare in Toscana e nel mondo del turismo e non solo".

Tra i numeri evidenziati nel rapporto di Confcommercio, le attività di alimenrati e bevande nel centro storico sono 43, fuori 48 (erano 42 e 51 nel 2019). I prodotti culturali sono in discesa: 17 in centro nel 2023 e 22 nel 2019, 28 fuori dal centro nel 2023 e 32 nel 2019.

Bar, alberghi e ristoranti: 117 i ristoranti, nel 2019 erano 123, fuori dal centro 116, erano 114. In discesa i bar: se ne contano 56 adesso in centro, erano 62 nel 2019. Discesa più forte fuori dal centro: 61 nel 2023 e 72 nel 2019. In leggero aumento invece i servizi di alloggio. In centro se ne contano oggi 71, erano 68 nel 2019, fuori dal centro sono ora 122, erano 120 nel 2019. Tra questi, alberghi in crescita (20 nel 2023 in centro e 17 nel 2019, 22 fuori dal centro nel 2023 e 19 nel 2019). Altre forme di alloggio: 51 nel 2023 in centro e stesso valore nel 2019, 100 nel 2023 fuori dal centro e 101 nel 2019.