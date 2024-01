Benvenuti, giù il sipario. Il sindaco Fabio intende voltare pagina sui Teatri di Siena

I Teatri di Siena avranno un nuovo direttore. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali, ma sembra proprio che l’esperienza di Alessandro Benvenuti alla direzione artistica si stia avviando alla conclusione. L’attore e regista fiorentino era stato chiamato alla direzione dalla precedente amministrazione, quella guidata da Luigi De Mossi, ed è rimasto al timone per cinque stagioni. Un periodo, che ha fatto di Siena non solo una ‘tappa’ per spettacoli di grande richiamo, ma anche un centro di produzione, nonostante siano stati anni difficili per via della pandemia, che ha interrotto la prima stagione di Benvenuti, cancellato la seconda, mandato in scena la terza soltanto a pezzi.

La quarta è stata la prima ad andare in scena al completo e i risultati sono stati evidenti in termini di numeri, tra presenze e abbonamenti, ma anche in termini di qualità, per il grande lavoro fatto, non solo sul palcoscenico con gli spettacoli, non solo nel foyer con gli incontri con gli artisti, ma anche negli uffici, con una nuova struttura dedicata proprio ai teatri.

Una qualità, del resto, riconosciuta anche dalla nuova amministrazione, guidata dal sindaco Nicoletta Fabio, che sembra però ormai decisa a un cambio. Benvenuti porterà a termine l’attuale stagione, che proprio lui aveva programmato lo scorso anno, allo scadere del mandato (lo scorso 31 dicembre), che gli era stato poi rinnovato (fino a maggio) proprio per consentirgli di accompagnare il cartellone di ‘Metaversi’, in tutto e per tutto un suo prodotto. Le strade, poi, si divideranno. E per un periodo sarà necessaria una sorta di convivenza con il suo successore, dal momento che il nuovo direttore (il nome verrà ufficializzato tra una decina di giorni) dovrà iniziare subito a programmare la prossima stagione. In genere, infatti, i tempi sarebbero già più che maturi per iniziare a lavorare sulla rassegna 2024-25, dal momento che un lavoro di questo tipo deve essere svolto molti mesi prima per andare a intercettare artisti, compagnie e spettacoli che stanno pianificando ora le prossime tournée. Chi sarà il nuovo direttore? Al momento solo voci, ma sembra che la ’rosa’ sia piuttosto ristretta. Tra i papabili uno dei nomi che circolano è quello di Vincenzo Bocciarelli, artista legato a Siena, dove è cresciuto, anche artisticamente, pronto in caso di chiamata a mettersi a servizio di un nuovo progetto con passione. Proprio la necessità di iniziare subito a lavorare lascia intendere che i tempi per ufficializzare la nomina del nuovo direttore siano abbastanza stretti, e già nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità di rilievo. Di certo, il sindaco Fabio, che ha tenuto per sé proprio la delega alla Cultura, ha fatto capire che tra le richieste al nuovo direttore c’è quella di garantire una presenza costante in città. Perché sarebbe proprio questo l’aspetto della direzione di Benvenuti che meno ha convinto l’attuale amministrazione.