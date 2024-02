"Aquila, Drago, Leocorno, Lupa, Onda, Pantera e Selva: Eventi e Iniziative nelle Contrade Senesi"

· AQUILA

– Sabato 2 marzo ci sarà la prima edizione della ‘Cena dei Cori’! Da un paio d’anni alcuni aquilini hanno creato il gruppo estemporaneo ‘Un dì, cara fanciulla, noi si cantava al fine di riscoprire e tramandare il canto di uso popolare senese (e non solo!). La cena, che si spera essere la prima di una lunga serie, vuole appunto rimarcare l’importanza della secolare tradizione canora ben radicata della nostra città. A tal proposito saranno presenti anche diversi amici delle altre consorelle, che coltivano anch’essi questa inestinguibile passione. Menù: Pasta all’Amatriciana, Arrosto misto (pollo, faraona, costole e salsicce), Patate al forno & Insalata, Dolce. Prenotazioni tramite la app entro la mezzanotte di giovedì 29 febbraio.

· DRAGO

– Borsa di studio ‘Gaia Gotti’. Per volontà delle famiglie Gotti e Picciolini, in memoria della carissima indimenticabile Gaia, appassionata e amata contradaiola del Drago, tragicamente e tanto prematuramente scomparsa sono istituiti due ‘bonus libri’ per l’acquisto di libri di testo per l’anno scolastico 2024/ 2025 a favore di giovani contradaioli del Drago che hanno conseguito il diploma di Scuola secondaria di I° e II° grado. Le domande dovranno pervenire alla Contrada del Drago (Casella Postale 207) entro il 29 febbraio 2024. Per ulteriori informazioni e regolamento completo di partecipazione si consiglia di consultare le pagine del sito della contrada.

· LEOCORNO

– Oggi cena della domenica con partita.

· LUPA

– Venerdì 1 marzo alle 18 nella sala delle vittoria conferenza del professor Ascheri dal titolo: ‘15 agosto 1867: Il Palio di Garibaldi’. La conferenza sarà incentrata sul Palio del 15 agosto 1867, anticipato di un giorno in onore di Giuseppe Gaibaldi, in quel momento di passaggio a Siena.

La carriera in questione fu vinta dalla Lupa. Parlare di quel Palio in particolare, sarà dunque un’occasione stimolante per fare qualche cenno storico al rapporto fra la città tutta e l’Eroe dei due mondi (con il non poco che ancora oggi resta di quel passaggio senese), all’interno di una sintetica, ma necessaria, ricostruzione di quella che fu la città nella seconda metà dell’Ottocento: il rapporto di Siena con tutto il Risorgimento, e con importanti figure di suoi figli, come Sarrocchi, Duprè, Caselli, Pianigiani ed altre ancora.

· ONDA

– Sabato 2 marzo alla Duprè torna la cena della nana. In cucina Leo & Marco Bigliazzi con Sara e co. È possibile prenotarsi attraverso OndApp, per info è possibile contattare Lorenzo Baragatti.

· PANTERA

– Martedì 27 febbraio in Assaggeria la cena del piccione. Menù: Crostini di fegatini, Risotto al fondo di piccione, Petto flambé all’Armagnac, Crostata alla crema. In cucina Francesco Marchi, Stefano Bertoldi e Francesco Paolo Viviani. Prenotazioni su PanterApp o contattando Margherita (3388410550), Camilla (3388697893) o Bianca (3345726660). Ricordiamo che la prenotazione chiude 24 ore prima dell’evento.

– La Società Due Porte organizza martedì 5 marzo la cena con i giocatori del Siena FC. Prenotazioni su PanterApp o contattando Margherita (3388410550), Camilla (3388697893) o Bianca (3345726660). Ricordiamo che la prenotazione chiude 48 ore prima dell’evento.

· SELVA

– Domani alle 21,30 assemblea generale al museo della contrada.