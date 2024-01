Tecnico della mobilità. Le iscrizioni al corso Its

A un anno dal termine si è svolto il monitoraggio degli esiti occupazionali del primo corso Its “Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci”, realizzato dalla Fondazione Its Spezia attraverso l’ente associato Scuola nazionale trasporti e logistica. Il corso ha avuto risultati importanti: risultano inseriti nel mondo del lavoro il 75% degli allievi. Il corso in ambito mobilità, introdotto nel 2018, si è rivelata un’ottima opportunità per gli allievi e un bacino privilegiato di riferimento per le imprese. Al primo corso Its mobilità hanno fatto seguito altri 4 corsi Its specifici per il settore, due in ambito logistica e due in ambito trasporto ferroviario. "L’attenzione è sempre stata quella di arricchire l’offerta formativa – spiega Roberto Guido Sgherri, presidente Fondazione Its – con contenuti e metodi legati ad aspetti di innovazione. In quest’ottica la Scuola nazionale trasporti e logistica, come socio di Its, ha messo a disposizione del progetto alcune partnership, anche di tipo internazionale come quella stabilita con l’Escola Europea de Short Sea Shipping. Invitiamo tutti a prendere visione del bando attualmente disponibile per il nuovo corso in avvio". Il bando è disponibile su www.itslaspezia.it e www.scuolatrasporti.com, le domande vanno presentate entro le 13 del 19 gennaio 2024.