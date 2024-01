Tanti premi per il birrificio ’Lupus in Luna’

Una birra da record. Si è chiuso con una pioggia di riconoscimenti e premi l’anno del birrificio artigianale ’Lupus in Luna’ di via Appia nel Comune di Luni "inventato" da qualche anno dalla passione e curiosità di Gianluca Bedini (nella foto) e Silvia Falanga. Il laboratorio, che nel corso della bella stagione si apre nel "Giardino della birra" per ospitare gli appassionati del genere, ha ottenuto nel concorso Best Italian Beer 2023, premio nazionale giunto alla nona edizione organizzato dalla Federazione Italiana Birra Artigianale ben sei riconoscimenti consistenti nel Luppolo d’oro e d’argento partendo dalla categoria "Smoked Ale" che raggruppa le birre prodotte sul territorio nazionale con aggiunta di malti affumicati con la produzione "Ruzzla" unaa birra ambrata ad alta fermentazione caratterizzata dall aroma di affumicato dato dall’utilizzo di malti essiccati al fuoco di legna di faggio. Il secondo Luppolo d’Argento è andato alla "The Red Side of the Moon" categoria Special Bitter quindi vittoria con "Balalaika" nella categoria Imperial Stout, che raggruppa le birre scure di importante tenore alcolico prodotte sul territorio nazionale. Premio "Luppolo" anche per "ChiardiLuna" nella categoria Pale Ale, "Pallida Luna" nella categoria Session Ipa e la "Triplo Salto" nella categoria Tripel. Da qualche anno dunque anche la birra artigianale è entrata a far parte delle eccellenze del territorio e si è affiancata al vino, in particolare il Vermentino, che ha nella zona di Castelnuovo Magra e Luni i regni riconosciuti e apprezzati anche oltre i confini nazionali.