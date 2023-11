Rischio idraulico Chiesti 600 mila euro al Ministero

Mettere in sicurezza l’alveo del canale tombinato, affluente di sinistra del Canale Cantarana, a Fornola: è l’obbiettivo del progetto per il quale la Regione Liguria ha presentato una richiesta di finanziamento da 600mila euro al Ministero dell’Ambiente. Soggetto attuatore dell’intervento di mitigazione del rischio idraulico sarà il Comune di Vezzano Ligure. L’opera si inserisce nelle richieste avanzate dalla Regione per l’annualità 2023 del Piano Nazionale di mitigazione del dissesto idrogeologico. Il Comune non aveva risorse sufficienti per intervenire sul canale che è è molto vicino alla viabilità provinciale e si trova sopra un edificio della pubblica assistenza comunale.

L’attuale tombinatura – spiega la Regione – risulta idraulicamente insufficiente a smaltire le portate di piena; le acque non contenute dalla canalizzazione allagano la sede stradale e degli edifici circostanti, causando anche l’interruzione di un corridoio di transito individuato nel Piano Comunale di Protezione Civile (come avvenuto a seguito dell’evento alluvionale del 30 ottobre 2018). Il progetto presentato al Ministero prevede di realizzare una nuova tombinatura, idraulicamente adeguata e con un nuovo tracciato che si troverà più a sud rispetto quello attuale, in modo da minimizzare le interferenze con gli edifici.