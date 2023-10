Prevenzione tumori. Passeggiata solidale

Una passeggiata nel verde per aiutare la ricerca e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e di uno stile di vita sano e attivo. Domenica 29 ottobre al mattino è in programma sulle sponde del canale Lunense la passeggiata organizzata dal Consorzio di irrigazione e bonifica in collaborazione con la Lega italiana lotta ai tumori (Lilt) e dal Club Alpino sezione La Spezia. La camminata partirà alle ore 10 dalla sede del Canale Lunense, in via Paci 2 a Sarzana (di fronte alla Casa della Salute) per poi percorrere circa 5 chilometri in direzione Ponzano Magra, lungo la pista ciclopedonale del canale fino a raggiungere piazza Cerri nella zona dell’ex ceramica Vaccari. Prima e durante la camminata, i partecipanti riceveranno informazioni e materiale informativo sulla prevenzione del tumore al seno.

L’iniziativa si inserisce nel mese del nastro rosa, simbolo della consapevolezza di speranza e lotta per questo tipo di cancro che colpisce soprattutto le donne. La partecipazione all’iniziativa, che rientra nelle manifestazioni organizzate nel mese della prevenzione, è gratuita ed è aperta a tutti, grandi e piccoli, che vogliono condividere una giornata all’insegna del benessere, del divertimento e della solidarietà. Per chi desidera partecipare è comunque gradita la prenotazione telefonando al numero: 340-4041046.

Il Consorzio di bonifica e irrigazione del Canale Lunense, la Lega italiana lotta ai tumori (Lilt) della Spezia e il Cai La Spezia saranno rappresentati nell’occasione dai rispettivi presidenti, Francesca Tonelli, Laura Lombardi e Alessandro Bacchioni.