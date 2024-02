Piano antenne. Manca la mappa e salta l’incontro

Salta la riunione per spiegare alla cittadinanza il piano delle antenne ad Arcola. Era stata organizzata dal Comune per martedì al centro Mattarella ma è stata rinviata per mancanza di un allegato nella documentazione. Il comitato di Fresonara che era presente per visionare il piano, fresco di stesura, si definisce amareggiato e incredulo: "Se ne sono accorti ora che manca un documento – ha detto la portavoce Ilaria Baroncelli – e proprio la mappa del posizionamento delle antenne nel territorio, cosa non da poco. Siamo molto arrabbiati e delusi". La riunione è stata sospesa e non è stata ancora fissata una nuova assemblea, fatto che la popolazione di Fresonara mal digerisce. C’è ancora la preoccupazione che Iliad possa finire il lavoro, iniziato e sospeso a febbraio dell’anno scorso, per istallare un pennone di 18 metri nel cuore del quartiere che hanno fortemente osteggiato, trovando appoggio dal Comune che adesso ha un contenzioso al Tar con la compagnia. La visione del piano delle antenne sarebbe stata utile per capire quali punti sono ritenuti sensibili e quali no.