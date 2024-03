Personale di Luca Lupi

La galleria Cardelli e Fontana di Sarzana, in via Torrione Stella Nord, ospita la personale dedicata agli ultimi lavori di Luca Lupi, artista che si muove nell’ambito della sperimentazione fotografica. Inaugurazione domani dalle ore 18, apertura domani e domenica ore 10.30-12.30 e 17-20. La mostra prosegue fino all’11 maggio con orario dal lunedì al sabato 10-12.30 e 17-19. In mostra le opere delle nuove serie “A Fuoco” e “Spaziotempo” con cui Lupi, mantenendo lo stesso desiderio di scoperta simile alla fotografia delle origini, riesce a rendere visibile il movimento apparente del Sole, mostrandoci l’impronta fisica del suo passaggio, preservando così la memoria di un evento ricorrente, effimero, destinato altrimenti all’oblio. "Tramite l’uso della luce, del tempo, del colore – spiegano gli organizzatori –, Lupi traduce la realtà in nuove immagini piene di durata e immaginazione. La sua non è più una fotografia di mimesi, non è interessata a riprodurre il reale, ma lo utilizza come punto di partenza per costruire, per produrre".