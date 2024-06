Novità per i park a Bocca di Magra: scatta la tariffa di 6 euro al giorno

Ameglia (La Spezia), 2 giugno 2024 – Che i parcheggi di Bocca di Magra di piazza Santa Croce e piazza XX Settembre sarebbero potuti diventare a pagamento lo avevamo annunciato qualche giorno fa, quando la sentenza del Tribunale amministrativo di Genova, dando ragione alla Marinella spa – proprietaria delle aree adibite a parcheggio da diversi anni date in concessione d’uso al Comune di Ameglia – aveva accolto la richiesta di sospensione cautelare degli atti con cui il consiglio comunale aveva deliberato il 18 aprile una ’acquisizione sanante’. Ieri, primo giorno di sole di giugno, la decisione annunciata è divenuta realtà.

E non è stata gradita dal Comune che ha polemizzato: "Questa mattina (ieri, ndr) la proprietà ha iniziato a far pagare 6 euro giornalieri – si legge nella nota dell’amministrazione –. In attesa dell’udienza di merito fissata per il prossimo 4 ottobre il nostro legale aveva contattato il legale della società in liquidazione per proporre un accordo transitorio che consentisse di evitare disagi per la stagione estiva. Siamo sinceramente dispiaciuti per il disagio arrecato, ma quello che possiamo garantire è che da sempre questa amministrazione ha tentato di avere un’interlocuzione costruttiva e rispettosa con i vari liquidatori che si sono succeduti nella società senza purtroppo aver riscontrato, quanto meno nell’ultimo anno e mezzo, lo stesso atteggiamento da parte loro".

«L’arroganza dell’amministrazione Galazzo ha raggiunto livelli apicali – ha replicato Manolo Cacciatori, liquidatore della Marinella spa da noi raggiunto telefonicamente –. Vorrei innanzitutto chiarire che quella della tariffa che ammonta a 6 euro giornalieri è solo una soluzione transitoria in attesa del ripristino delle macchinette, dopodiché la tariffa diverrà oraria. Ad ogni modo la Marinella spa ha sempre voluto garantire lo sviluppo del turismo e allo stesso modo tutelare i residenti della frazione". Già da ieri e per tutta la stagione fino al 30 settembre, i parcheggi per i residenti di Bocca di Magra saranno gratuiti. Al momento nelle piazza Santa Croce e XX settembre e sino a che non saranno nuovamente in funzione i parchimetri, saranno invece presenti dei parcheggiatori. "La nostra gestione – ha concluso Manolo Cacciatori – che punta a sviluppare e a favorire il turismo garantirà degli stalli gialli riservati a più categorie come a dipendenti e utenti di attività commerciali e ricettive. Oltre che per i residenti i posteggi continueranno ad essere gratuiti anche per i proprietari di abitazioni a Bocca di Magra".

Elena Sacchelli