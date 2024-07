Nell’album dei Malvax anche la hit ’La Spezia’

Da inizio primavera la canzone ‘La Spezia’ ha divertito e caricato gli spettatori dello stadio Picco. E ora i Malvax (autori e interpreti della hit), sono pronti a presentarla, insieme alle altre tracce del loro album, uscito il 5 aprile, ‘Il viaggio non mi pesa’. La band è composta dai modenesi Lorenzo Morandi alla voce, Francesco Ferrari alle tastiere e Giacomo Corsini alla batteria, e dal comasco Jurij Cirone al basso, sarà protagonista domani, con inizio alle 21.15, al Pin, nell’area dei giardini pubblici. Si tratta in realtà solo della prima tappa spezzina del gruppo, che sarà presente più volte negli eventi estivi nel nostro territorio. Ricordiamo che la canzone ‘La Spezia’ è nata proprio dopo una divagazione al nostro mare del quartetto di musicisti, che quel giorno non si presentarono nello studio di Milano. Dopodiché hanno concorso al Premio Lunezia e lì hanno conosciuto quattro ragazze e dunque si spiega così il ‘Ci piace La Spezia solo perché ci sei tu’, che non è quindi riferito alla squadra di calcio, sebbene al Picco, tutti la vivano così. L’ingresso al concerto del Pin è gratuito.

m. magi

Nella foto, i Malvax