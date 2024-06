Nel borgo medievale la rassegna di incontri culturali: fil rouge saranno i cinque sensi

Il suggestivo borgo di Nicola si veste a festa. Prenderà il via a luglio la prima rassegna NicolaEstate 2024 in cinque serate, ideata e organizzata dal circolo culturale ’Le Maestà’ con il patrocinio del Comune di Luni. Prima della rassegna, domani, incontro per presentare il circolo ’Le Maestà’ e le sue finalità alle 19 al centro Cervia, con Luciano Callegari e Elio Gentili, a cui seguirà un momento conviviale grazie a Ca Lunae e Forno Ambrosini. Al pubblico verrà spiegato lo scopo statutario che è valorizzare il borgo medioevale attraverso la promozione di un’attività culturale diffusa, inclusiva, aperta a tutte le forme artistiche e espressive che aiutino a riscoprire il piccolo centro storico e soprattutto a ricostruire il tessuto sociale della comunità nicolese favorendo un ampliamento dell’uso dei luoghi all’aperto o al chiuso.

Da luglio la rassegna, su un fil rouge: i cinque sensi, parte fondamentale della nostra vita. Gli eventi in programma sono volti a creare forme di aggregazione per i residenti e momenti di socialità per i visitatori, con lo scopo finale di creare maggiore consapevolezza sull’unicità di questo borgo medioevale. Si svolgeranno in due luoghi aperti del borgo, la piazzetta del pozzo e la piazza della chiesa. Da qui si partirà, attraverso un percorso culturale svolto con leggerezza e in modo piacevole, per arrivare a sentire il territorio come elemento prezioso e fondamentale per ognuno.

Il calendario delle serate abbraccerà il periodo luglio-settembre, sempre alle 21: il 17 luglio senso protagonista il gusto con ’La cucina e i piatti tipici del territorio di Nicola e dintorni’, relatore Giuseppe Benelli (nella foto); il 26 luglio l’udito con la performance musicale sensoriale esperienziale di Sebastian Felix. L’8 agosto il tatto e ’Il corpo, le mani, toccare per conoscere, per sentire, per guarire’, relatore Francesco Porto. Il 30 agosto serata sulla vista con il recital danzante ’Stasera vi racconto il Tango: Piazzolla’ con Oreste Valente e il 6 settembre l’olfatto e la ’Conversazione sul mondo affascinante e magico dei profumi e delle essenze’ con Monica Cattaneo, Luigi Cristiano, Gianni De Martino.