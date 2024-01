Nalfi Rodriguez convocato in Nazionale

Mentre attendono nella semifinale di Seven Football League i Condor Grosseto domenica alla Bradia, ore 14, i Red Jackets Sarzana festeggiano la convocazione in Nazionale della loro offensive guard Nalfi Rodriguez (sangue dominicano) a Firenze il mese a venire: un raduno di un paio di giorni allo Stadio Otel, nome derivante dall’azienda che ha contribuito a costruirlo, che poi è quello di quei Guelfi che sono la squadra di american football fiorentina. Non è la prima volta che il giovane della linea d’attacco rosso-argento viene chiamato in azzurro, era già accaduto in alcune partite del Campionato Europa Under 19, ma questa volta si tratta dell’Italia maggiorenne. "Sono orgoglioso di questa convocazione – ha commentato – e contento anche per la mia squadra, speriamo che presto mi seguano in azzurro diversi altri dei Reds". A proposito delle giubbe rosse, se dovessero imporsi sui maremmani in finale del Girone Nord, incontrerebbero nella finalissima la vincente nella finale a Sud tra Spiders Salento Lecce e Navy Seals Bari.