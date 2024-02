Ladri al panificio. Pos rubato e danni

I ladri non erano certamente in cerca di pane fresco che, a quell’ora, probabilmente era ancora a cuocere in forno. Ma hanno hanno voluto comunque dare un’occhiata al negozio di via XX Settembre a Sarzana causando però solo danni ai titolari. Per entrare i soliti ignoti hanno dovuto rompere il vetro della porta e una volta all’interno l’unico oggetto da rubare rimasto sul bancone era il Pos, lo strumento per pagare con il bancomate le carte di credito. Un oggetto però inutilizzabile perchè collegato a linea telefonica e coordinate bancarie del negozio, quindi facilmente tracciabile. I ladri hanno trovato in cassa pochi spiccioli e tante confetture di ottima marmellata a chilometro zero, che però non hanno gradito lasciandola sugli scaffali. Ai titolari, di buon mattino, non è rimasto altro che presentare denuncia alle forze dell’ordine e sostituire la porta a vetri andata in frantumi.