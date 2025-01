L'accademia musicale Bianchi riparte di slancio

Sarzana (La Spezia) 11 ottobre 2021 - Un lungo percorso iniziato ben 33 anni fa. L’accademia musicale “Andrea Bianchi” si sta preparando a ripartire per la nuova stagione organizzando i corsi e laboratori nella sede sarzanese di piazza Jurgens e in quelle distaccate di Bolano, Castelnuovo Magra, Lerici, Fivizzano e Santo Stefano Magra. Una stagione intensa che spazia dai corsi individuali di strumento e canto, per bambini, ragazzi e adulti, scegliendo tra gli indirizzi classico-moderno-jazz; al laboratorio di propedeutica musicale e teatrale dal titolo “A come Avventura” dedicato ai piccoli di 4 e 5 anni. Ci sarà anche un laboratorio di avviamento alla pratica musicale rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni. Verrà riproposto anche il progetto didattico di “Musica combinata” che consentirà agli allievi di formare dei piccoli gruppi condividendo l’emozione di suonare insieme. Tra le novità anche la creazione di un laboratorio di scrittura “Song writing, dalla pagina bianca alla canzone” diviso per fasce d’età, in cui sia i bambini che i ragazzi o gli adulti, potranno immergersi nella potenzialità creativa del comporre.