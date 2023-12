La situazione di via Predallara: "Ordinanza ancora in vigore. Valutiamo possibile la revoca"

Via Predallara: dopo la frana, i residenti chiedono sicurezza, una situazione di cui si è fatto portavoce il consigliere comunale Gino Pavero di Cambiamo con Toti che ha chiesto cos’abbia fatto il Comune pe riportare la strada alla normalità. "Si deve partire dal principio – replica l’assessore Massimiliano Nardi –: è stata emessa un’ordinanza il 10 dicembre 2022 per la frana di un muro. A seguito dell’ordinanza è stato dato incarico a un tecnico geologo di redarre una prima relazione e monitorare la situazione per trarre conclusioni". L’ordinanza vieta la circolazione a veicoli oltre le due tonnellate e a tutti i mezzi in caso di allerta. "Ho verificato personalmente – ha proseguito Nardi – la presenza di due cartelli in prossimità del cantiere e di transenne; l’ordinanza prevede la chiusura fisica solo in caso di allerta, questo non vuol dire che non deve essere rispettata. Vi è stato comunque un monitoraggio continuo da parte del geologo". Il tecnico ha predisposto una relazione conclusiva che non è stata ancora presa in esame. "Ma ho già percepito – ha concluso Nardi – che non ci sono stati movimenti del sedime stradale in questo anno. Stiamo valutando la possibile riapertura mantenendo le limitazioni di portata".

SEcondo Pavero si commette un errore temporale: "Questa storia non nasce nel 2022 ma con le reiterate segnalazioni riferite agli interventi di Acam sulle tubature idriche già nel 2018, una copiosa documentazione inviata a cui non avete mai fornito risposta. I cittadini chiedono cosa è stato fatto, io vorrei capire tutti gli interventi di controllo quando sono stati fatti: non mi risultano. Il fatto che chi si è appellato all’amministrazione comunale nella qualità di cittadino non abbia mai ricevuto risposta alcuna non è bello. L’ordinanza non è una risposta ai cittadini, è l’unico atto a cui vi potete aggrappare, gli aspetti di sostanza sono ben altri".

Cristina Guala