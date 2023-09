La rivoluzione del mercato ambulante può aspettare

La riqualificazione del mercato settimanale del giovedì verrà presa in esame soltanto dal prossimo anno. Fino a dicembre dunque l’orario di allestimento delle bancarelle degli ambulanti e del termine della vendita proseguirà sul binario attuale, anche se l’assessore al commercio Luca Ponzanelli intavolerà una trattativa con i rappresentanti di categoria per uniformare gli orari di ripartenza. "In modo – ha spiegato l’ assessore – da uniformare le modalità di chiusura dell’attività evitando che ci siano quindi decisioni fai da te e ognuno possa decidere di anticipare a piacimento la chiusura del servizio e la partenza creando problemi anche di sicurezza. Insieme agli uffici valuteremo le dinamiche per ridisegnare l’appuntamento settimanale a partire dal prossimo anno". Il settore commercio in collaborazione con cultura e turismo programmerà la serie di iniziative che accompagneranno la città nel lungo periodo delle festività natalizie per rendere la città accogliente e vivace. L’altra grande sfida sarà quella di agosto, con la nuova veste della Soffitta nella Strada che anche in questa edizione non ha brillato. "Dobbiamo porre la massima attenzione sulla rassegna – dice Luca Ponzanelli – perchè rappresenta la storia di Sarzana Occorre trovare una formula accattivante che la rilanci".

m.m.