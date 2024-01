Impavidi Gioele Dix e l’incanto del mondo di Buzzati

Sarà l’istrionico Gioele Dix ad aprire il 2024 al Teatro degli Impavidi, domani e mercoledì, sempre alle ore 20.30, con un lavoro da non perdere che debutta in prima regionale: “La Corsa dietro il vento - Dino Buzzati o l’incanto del mondo”, prodotto da Centro Teatrale Bresciano in collaborazione con Giovit. Drammaturgia e regia curate da Dix, in scena anche Valentina Cardinali. Ambientato in una sorta di laboratorio letterario, a metà fra una tipografia e un magazzino della memoria, lo spettatore sarà trasportato in un viaggio tra vicende, personaggi, atmosfere visionarie, paradossi, sempre in bilico tra racconto fantastico e realistico.

Mercoledì pomeriggio alle e 18.30 nel ridotto del Teatro degli Impavidi è in programma anche l’ultimo appuntamento del progetto “Profeti in Patria”, rassegna di performance di artisti under 30 che sono andati via, per poi ritornare, presentata da Scarti – Centro di produzione teatrale d’innovazione. Protagonisti i giovanissimi Alice Agnello, Matteo Di Somma, Cosimo Grilli e Leone Tarchiani con “Adiòs a mamà”, racconto dello scrittore cubano Reinaldo Arenas. Info e prenotazioni, biglietteria del Teatro dal lunedì al sabato 9.30-13 e il giovedì anche 16-19) o 346 4026006 (anche whatsapp) o mail [email protected].