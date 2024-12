Il tragico bombardamento del ’44: "La storia sia monito per il futuro"

Il Comune di Ameglia ha commemorato venerdì mattina l’ottantesimo anniversario del tragico bombardamento del 13 dicembre 1944 che ha profondamente segnato la storia di Montemarcello e dei suoi abitanti. Particolarmente toccante è stato l’intervento degli studenti delle classi prima, seconda e terza della scuola media Don Lorenzo Celsi di Ameglia che hanno preparato elaborati e interviste per approfondire la memoria storica di quei giorni. "Le loro parole – spiega una nota dell’amministrazione – hanno offerto uno spunto di riflessione su quanto accaduto. Hanno inoltre preso la parola i parenti e i congiunti di alcune delle vittime, ricordando le testimonianze e i racconti di chi aveva vissuto direttamente il bombardamento contribuendo così a mantenere viva la memoria di quei tragici eventi".

Il sindaco Umberto Galazzo, nel suo intervento, ha voluto ricordare quei fatti drammatici, auspicando che il ricordo di tali tragedie possa servire da insegnamento per le generazioni future, soprattutto in questo periodo di grande incertezza globale. Sono state distribuite le copie della seconda ristampa di una raccolta di testimonianze, racconti e poesie e fotografie curata originariamente dalla Pro Loco di Montemarcello a cui va il ringraziamento dell’amministrazione per la collaborazione prestata.

Alla cerimonia, oltre all’amministrazione comunale di Ameglia, hanno partecipato il sindaco di Luni Alessandro Silvestri, i rappresentanti della locale stazione dei Carabinieri e della Delegazione di Spiaggia di Fiumaretta oltre a rappresentanti delle associazioni locali.

Nelle foto, due momenti della celebrazione