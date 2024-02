Il tema sanità pubblica oggi al centro sociale

Si parlerà di sanità pubblica nell’incontro in programma oggi, giovedì, alle 17.30 alla sala polivalente del centro sociale di Molicciara. Si tratta di uno degli appuntamenti del ciclo "Siamo stufi di essere pazienti" che si sono già tenuti in altre zone della nostra Provincia organizzati dalla rete di associazioni Insieme per la sanità pubblica. Il lavori verranno aperti da Katia Cecchinelli assessore del Comune di Castelnuovo Magra che ha collaborato all’iniziativa e Luca Comiti segretario generale della Cgil La Spezia. Saranno inoltre presenti la dottoressa Maria Pia Ferrari, segretaria provinciale della FIMG (Federazione medici di famiglia medicina generale), il dottor Tarcisio Andreani responsabile AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale) e Dino Rossi per lo Spi Cgil. Il dibattito verrà moderato dal dottor Pier Aldo Canessa rappresentante del Manifesto per la sanità locale con interventi anche di Rino Tortorelli (Cittadinanzattiva).