Il ritorno di ’Pop-Eat’ a Castelnuovo Magra per valorizzare il borgo collinare

E’ iniziata ieri e si concluderà domenica 8 ottobre con una ricca programmazione che si inserirà nel calendario di eventi dedicati alla giornata della Bandiera Arancione ’Pop-Eat - Nutriamo il borgo’, festival promosso dal Comune di Castelnuovo Magra dal 2016 per valorizzare il territorio. Dopo un anno di pausa, questa nuova edizione – denominata Castelnuovo Memoriale – seguirà le orme delle precedenti mantenendo la componente del percorso visivo in modalità diffusa con mostre e installazioni outdoor, interventi ed attività laboratoriali. "Tema di quest’anno è la Memoria intesa come patrimonio umano fatto di episodi e momenti di vita quotidiana da sempre humus dei piccoli borghi", spiegano i promotori. Giovedì 5 ottobre a Vallecchia alle 16.30 nell’ex scuola, “Saperi e sapori, il cibo come patrimonio locale”: incontro con le donne protagoniste della storica sagra di Vallecchia. Domenica 8 ottobre l’incontro con Guido Taravacci, coautore con Attilio Villardo del libro “Castelnuovo Magra Memorie”, e un percorso visivo lungo il quale ammirare in alcuni spazi del centro storico piccole installazioni fotografiche omaggio a lavoro di ricerca di Vilardo e Taravacci; inoltre letture poetiche in luoghi cari ai castelnovesi, laboratori per bambini e interviste radiofoniche alla scoperta di aneddoti e storie locali, raccontate direttamente dalla voce dei paesani.