Il contenzioso sui due parcheggi: Marinella al Tar contro il Comune

Ameglia, 23 maggio 2024 – Il Tar della Liguria ha fissato per domani la trattazione collegiale del ricorso presentato dalla Marinella Spa contro il Comune di Ameglia in relazione all’acquisizione al proprio patrimonio di due parcheggi a Bocca di Magra. Il tribunale amministrativo dopo aver già rigettato la domanda di adozione di misure cautelari provvisorie richiesta dalla società in liquidazione deciderà domani sull’operato dell’amministrazione amegliese.

La pratica di acquisizione al patrimonio comunale degli spazi di piazza Santa Croce e XX Settembre nella frazione di Bocca di Magra era stata votata dal consiglio comunale, nell’occasione senza però la presenza alla discussione dei rappresentanti dell’opposizione, avvallando il procedimento di acquisizione quantificato da un perito in 300 mila euro da corrispondere alla Marinella Spa. La società rappresentata dall’avvocato Gabriele Calevro ha però presentato ricorso al Tar della Liguria contro il Comune difeso dall’avvocato Roberto Damonte per l’annullamento della delibera finalizzata all’acquisizione delle aree a patrimonio dell’ente. Soluzione che il Comune ha ritenuto di poter adottare per disciplinare sia la sosta che la viabilità di accesso alla frazione, stabilendo successivamente gli eventuali criteri assegnazione degli spazi ai residenti e la cura diretta degli stalli e non attraverso un eventuale gestore privato. Tenendo presente che gli spazi in questione sono da anni utilzzati dall’ente che garantisce l’asfaltatura oltre che la pubblica illuminazione.

Per questo il Comune di Ameglia ha messo in atto l’istituto dell’acquisizione sanante che concede la possibilità alla pubblica amministrazione di acquisizione al patrimonio beni di interesse pubblico, natutalmente corripondendo un equo indennizzo. L’intenzione dell’acquisto dei due spazi era stata inoltre manifestata più volte dal Comune ai liquidatori che si sono susseguiti alla Marinella spa. All’indomani della delibera finalizzata all’acquisizione supportata dalla perizia redatta dal geometra Mirko Romagnani la Marinella Spa, società in in liquidazione, aveva presentato ricorso per l’annullamento della dell’atto amministrativo rinviando la trattazione della domanda nel collegio fissato per domani.

Massimo Merluzzi