Il bando per selezionare i progetti. Cinque notti bianche e tanti eventi

Mancano ancora due mesi alla fine dell’anno, ma Sarzana non ha intenzione di perdere tempo. Anche quest’anno è infatti partita ‘Sarzana Commercial’, la chiamate alle idee volta a incentivare la raccolta di proposte e selezionare progetti per la realizzazione di eventi e iniziative di natura commerciale. Lo ha deciso l’assessore competente Luca Ponzanelli che, ,anche quest’anno punta a creare un ricco calendario di eventi autofinanziati da terzi o con compartecipazione economica residuale da parte dell’ente, definito con largo anticipo e soprattutto destagionalizzato, in modo che la città e in particolare il settore commerciale possano trarne benefici. La chiamata è rivolta a società, imprese, enti, associazioni, consorzi, fondazioni e associazioni di categoria che abbiano voglia di mettersi in gioco per rilanciare ulteriormente la città. Le proposte preliminari dovranno pervenire all’ente tramite pec entro il prossimo 30 novembre e saranno valutate secondo i criteri indicati nel bando da apposita commissione. Entro il 15 dicembre seguirà una selezione, mentre le proposte definitive dovranno essere consegnate entro il 15 gennaio 2025 per poi procedere all’invio della proposta definitiva entro il 15 gennaio 2025.

"Continuiamo il percorso intrapreso lo scorso anno puntando a un ulteriore rilancio delle proposte – spiega l’assessore Luca Ponzanelli –.Qualità dei progetti, destagionalizzazione, ampliamento del perimetro degli eventi, programmazione adeguata e condivisa con gli organizzazioni. Stiamo lavorando anche sulla pianificazione strutturale, sui fondi sfitti e sul decoro urbano". All’interno della manifestazione di interesse già consultabile sul sito web del Comune sono già state individuate alcune iniziative per le quali Sarzana Commercial conta di individuare soggetti che si facciano carico dell’intera organizzazione/promozione dell’evento o dell’iniziativa, fatti salvi gli adempimenti amministrativi necessari. Tra queste Sarzana Food experience, rassegna che comprende più iniziative dedicate al mondo dell’enogastronomia territoriale e non solo, e Lunae Gourmet che invece sarà incentrata sulle tipicità locali. Ci sarà spazio anche per eventi e proposte commerciali dedicate a famiglie e bambini volte all’intrattenimento a scopo ludico, ricreativo o didattico con iniziative itineranti.

Per il 2025 Sarzana punta a vedere organizzate in città ben 5 notti bianche rispettivamente nelle giornate del 5 aprile (Fiera delle Nocciole), di sabato 21 giugno (apertura dell’estate), di lunedì 21 luglio (compleanno di Sarzana), di sabato 13 settembre (chiusura dell’estate), e di sabato 29 novembre (in occasione del black friday e dell’apertura del Natale). Si pensa poi ad allargare lo spazio dedicato a fiere e mercati non tralasciando il centro storico, ma riservando una data a ciascuno dei quartieri periferici, con particolare attenzione a Marinella.

Elena Sacchelli