’Gli uomini pesce’ di Wu Ming 1

Farà tappa anche nella sala consiliare del Comune di Aulla il tour di presentazione de “Gli uomini pesce” nuovo romanzo di Wu Ming 1, nome che indica uno dei componenti del collettivo anonimo di scrittori Wu Ming. L’incontro è stato organizzato dal Circolo Arci Agogo e si svolgerà sabato 15 febbraio alle 16.30 nella sala consiliare del Comune aullese. Il romanzo è ambientato nell’estate del 2022: "Il Po non è mai stato cosí basso – si legge nel riassunto –. La morte di Ilario Nevi, partigiano, artista, intellettuale ferrarese di fama nazionale, scoperchia un segreto mantenuto per quasi cent’anni, attraverso le tragedie del Novecento e gli sconvolgimenti del nuovo millennio. Un segreto che ne nasconde altri, incastonati nel passato e annidati nel futuro, e ogni rivelazione è in realtà un nuovo enigma". Dalla guerra di liberazione nel Delta alle lotte per i diritti e per l’ambiente, il romanzo è "n omaggio al Grande Fiume e alle sue terre".