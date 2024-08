Addio a Giancarlo Foschi, restauratore e maestro d’arte

Santo Stefano Magra (La Spezia), 23 agosto 2024 – Si svolgeranno stamani alle 10 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano Magra i funerali di Giancarlo Foschi, restauratore di mobili e maestro d’arte riconosciuto scomparso all’età di 78 anni. Un lutto che ha colpito l’intera comunità del paese. Il suo laboratorio, situato nel centro storico di Santo Stefano Magra, era un luogo di magia e maestria, dove Foschi riportava in vita mobili di pregio, soprattutto quelli risalenti a secoli passati.

La sua straordinaria abilità come restauratore era un dono ereditato dal padre Cesare, che gli aveva trasmesso l’arte della falegnameria. Grazie a questa passione, Giancarlo aveva guadagnato un’ampia fama nella comunità e oltre, tanto da essere soprannominato affettuosamente “Gesù” per la sua saggezza, pazienza e la capacità di dare nuova vita a ciò che sembrava perduto.

Oltre al suo talento nel restauro, Foschi aveva un cuore grande, soprattutto per i più piccoli. Le scolaresche delle scuole elementari di Santo Stefano Magra facevano spesso visita al suo laboratorio. Con la stessa dedizione con cui restaurava antichi mobili, aveva preparato per i bambini un intero armamentario ispirato a Pinocchio, il celebre burattino di legno.

Giancarlo Foschi lascia la moglie Giulia e i figli Isacco e Jacopo. La sua scomparsa non è solo un colpo per la sua famiglia, ma per tutta la comunità di Santo Stefano Magra, che lo ricorderà per la sua generosità, il suo talento e il suo amore per l’arte e per le persone. La salma di Foschi giungerà dall’obitorio dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia.