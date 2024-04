"Doposcuola gratuito riprende a Sarzana dopo quattro anni: nuova gestione e attività per studenti"

Il centro di cultura e formazione “Niccolò V” di Sarzana riprende a fine mese il doposcuola gratuito del sabato, nella sede della Pro Sarzana in via San Francesco 93. Il doposcuola era stato sospeso quattro anni fa a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. In seguito era scomparso Emilio Doni, docente dell’Università di Pisa e coordinatore del progetto. Il centro ha provveduto a costituire un nuovo gruppo in grado di riprendere un’attività gradita alle famiglie e a tanti studenti, anche per le modalità semplici di fruizione: chi desidera essere seguito in alcune attività di apprendimento, sia alle medie che alle superiori, può presentarsi in sede il sabato dalle 14.30 alle 17, senza formalità e senza dover corrispondere alcuna iscrizione. Le lezioni sono tenute da docenti volontari, suddivisi per materia. Il gruppo dei nuovi docenti si è riunito nel corso di un incontro guidato dal parroco monsignor Piero Barbieri e dal presidente del “Niccolò V” Egidio Banti. Il coordinamento operativo è affidato ora a un giovane studente universitario, Fabio Parducci.