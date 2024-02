Ditte esterne in supporto di Atc. Subaffido, due le offerte al vaglio

L’operazione si farà e le corse urbane e nelle vallate spezzine si faranno grazie al supporto di ditte esterne. Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte per l’aggiudicazione di una quota dei servizi che l’azienda di trasporti Atc intende cedere in subaffido si sono infatti presentati due raggruppamenti di impresa. Sono quattro le aziende differenti hanno quindi unito le forze per garantirsi il pacchetto dei servizi che verranno svolti nei prossimi 5 anni con scadenza dell’appalto fissata nel mese di giugno 2029 per un valore complessivo di 28 milioni 829 mila euro.

Alla chiusura del termine per la presentazione delle offerte fissato per ieri l’azienda Atc ha ricevuto le due offerte mentre altre tre che sembravano ormai pronte a partecipare e presentare la candidatura si sono poi arenate nel corso dell’iter, rinunciando proprio sul filo della scadenza. Adesso l’azienda trasporti spezzina Atc dovrà esaminare le offerte presentate e adottare tutte le procedure di valutazione prima di ritenere valide le candidature e iniziare il nuovo percorso dei servizi ceduti in appalto. La prima Ati è composta da Trotta Bus Service Spa (Roma) e Autoservizi Riccitelli srl (Latina), mentre l’altro raggruppamento di impresa vede insieme Saca Bus Bologna e Club Consorzio Lucchese Bus.

Ieri sono state aperte le domande presentate ma soltanto nei prossimi giorni verrà valutata l’offerta economica e tutte le credenziali offerte dalle ditte interessante a svolgere il 30% dei servizi che l’azienda trasporti spezzina intende cedere. Un pacchetto che comprende 12.857.054 chilometri da coprire fino al 30 giugno 2029. I servizi sono previsti non soltanto per le linee urbane cittadine (1.075.259 chilometri all’anno) ma anche in Val di Vara (842.844 chilometri), sulla Riviera (158.465) e in una corposa fetta della Val di Magra composta da 494.843 chilometri. Tutti i servizi sono attualmente coperti da Seal, Società servizi automobilistici liguri che fa parte del gruppo Saca Bus che risulta tra le aziende che fanno parte del raggruppamento di impresa. Sempre dall’azienda emiliana arriva anche il numero principale di nuovi autoferrotranvieri chiamati, attraverso il bando indetto nello scorso novembre, a rinforzare l’organico dell’Atc. Dei trenta candidati che hanno presentato la domanda di ingresso ne sono stati ritenuti idonei, dopo i test, 13, dei quali otto rappresentanti dell’azienda Seal.

