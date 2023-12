"Concerto di Fine Anno del Corpo Musicale Puccini a Vezzano"

Concerto gratuito di fine anno domani nella sala Civitico di via Verdi a Vezzano, Il corpo musicale ‘Puccini’ attende la popolazione per festeggiare l’arrivo del 2024.L’appuntamento sarà alle 21 e a fine esibizione gli organizzatori offriranno un rinfresco a tutti i presenti. Inoltre a gennaio, martedì 16 alle 21 nella sede del corpo musicale Puccini in Salita Castello II si terrà l’assemblea plenaria dei soci per rinnovare le cariche del consiglio direttivo. Durante l’assemblea saranno discussi la situazione finanziaria al 31 dicembre 2023, la nomina dei candidati alle cariche di consiglio e eventuali votazioni. È possibile partecipare, solo se in regola con l’iscrizione per l’anno 2023, a mezzo delega richiedendo il modulo all’indirizzo e-mail [email protected].