’Castelnuovo memoriale’. Mostra al centro sociale

Dopo la bella esperienza dell’esposizione diffusa realizzata lo scorso ottobre nel centro storico del borgo, una sintesi di “Castelnuovo memoriale” sarà visibile da oggi alle ore 18 nella sala del centro sociale di Molicciara. In mostra una parte del percorso visivo pensato per la passata edizione del festival Pop-Eat|Nutriamo il borgo. "Una piccola restituzione ripensata e riadattata al nuovo spazio", spiegano gli organizzatori. La mostra al centro sociale sarà visitabile fino a martedì 16 aprile in orario pomeridiano.

“Castelnuovo Memoriale” "è un progetto costruito attorno al tema della memoria con l’intento di valorizzare il paese, ma soprattutto la sua gente, preservando e raccontando il patrimonio umano locale". L’esposizione diffusa realizzata nel centro storico è stata frutto di una selezione di immagini tratte dal libro “Castelnuovo Magra, memorie” pubblicato nel 2004 da Attilio Vilardo e Guido Taravacci e nell’assetto originario prevedeva quattro produzioni costruite attorno differenti aree tematiche, collocate in luoghi significativi del centro storico. A supporto di ogni nucleo fotografico un allestimento site specific: “Luoghi e persone” in via Dante (aree esterne abitazioni, Volto Marchese Micheloni); “Convivialità” a Palazzo Orzo; “Radici” (nuovi archivi famigliari) al Giardino della Rebellera; “Presenze” ai Lavatoi (Fontana Vècia).