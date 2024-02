Camionista ’pirata’ incastrato dalla polizia locale

Ha investito un ciclista ma si è dato alla fuga senza accertarsi delle condizioni dell’uomo e prestare soccorso. Il ’pirata’ è stato però rintracciato dalla polizia municipale di Santo Stefano e denunciato per fuga da incidente stradale con feriti e omissione di soccorso. L’autotrasportatore (un 42enne residente in provincia di Firenze) rischia anche l’arresto non essendosi presentato all’autorità giudiziaria entro 48 ore dall’incidente, oltre alla sospensione della patente di guida. L’investimento è accaduto a Santo Stefano sulla Statale 62 della Cisa vicino al campo sportivo ’Camaiora’. Il ciclista, un uomo di 65 anni, è stato urtato da un camion di grandi dimensioni e fatto sbalzare a terra ma il conducente del mezzo pesante non si è fermato proseguendo la marcia. Il ciclista è stato subito soccorso da alcuni testimoni in attesa dell’ambulanza che lo ha trasportato all’ospedale di Spezia: ha rimediato escoriazioni refertate con 10 giorni di riposo. Si è poi rivolto alla polizia municipale santostefanese diretto dal comandante Maurizio Perroni che, insieme al vice Andrea Prassini e agli agenti, ha avviato le indagini e attraverso il sistema di videosorveglianza è arrivata la soluzione del caso. E’ stato individuato il Tir e da lì l’investitore, che è stato così denunciato

m.m.