Addio ad Alessandro Rozzia, il maestro del gelato di Santo Stefano Magra

Si è spento Alessandro Rozzia, il ’re’ del gelato nel borgo di Santo Stefano Magra. Da tutti conosciuto semplicemente come Sandro, ha addolcito il palato di intere generazioni aprendo oltre 50 anni fa la frequentatissima gelateria in piazza Garibaldi. Aveva 83 anni e tempo aveva ceduto il timone dell’attività al nipote Giovanni che la sta portando avanti con la stessa arte e passione trasmessa dal fondatore, davvero un personaggio conosciutissimo e benvoluto in paese. Sandro Rozzia, che si è spento all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana, lascia la moglie Gabriella e l’adorato nipote Giovanni. L’organizzazione del funerale sarà curata domani, martedì, dall’agenzia Camaiora di Santo Stefano e prevede l’arrivo del corteo alle 14.30 alla chiesa di Ponzano Madonnetta e dopo il rito religioso, il trasferimento a Turigliano per la cremazione. Alla famiglia Rozzia le condoglianze della nostra redazione.