Acquistato il defibrillatore per ’proteggere’ il Palahockey

Un importante presidio di sicurezza è arrivato anche al palazzetto dello sport del vecchio Mercato di piazza Terzi. Grazie alla sottoscrizione a premi natalizia organizzata appositamente dalla società Hockey Sarzana Gamma Innovation infatti è stato possbile acquistare un defibrillatore. L’ apparecchio è stato quindi installato all’ingresso del centro sportivo, frequentatissimo da atleti sia negli allenamenti che nelle gare seguite da un pubblico sempre numeroso quindi, a scopo precauzionale, il club sarzanese ha voluto dotarsi dell’importante dispositivo salva vita che si aggiunge a altri presenti in strutture pubbliche e in alcune vie della città. Nella speranza di non doverlo mai usare come ha sottolineato il presidente del club Maurizio Corona al momento del posizionamento del defibrillatore consegnato dalla responsabile del settore giovanile rossonero Isabella Lombardi insieme alla vice presidente Elisabetta Sacconi. In previsione dell’acquisto era stato preventivamente formato il personale della società adesso abilitato all’utilizzo del defibrillatore grazie ai corsi organizzati alla Pubblica Assistenza Misericordia & Olmo di Sarzana in collaborazione con i referenti sanitari del 118 di Asl 5 Spezia.