La stella nel firmamento delle auto. Inaugurato il nuovo showroom GMG

Sovigliana-Vinci, 8 Marzo 2024 GMG SPA ha brillantemente inaugurato il suo nuovo showroom Mercedes-Benz, una struttura che incarna l'eleganza e lo spirito innovativo del marchio automobilistico di Stoccarda.

L'evento di presentazione ha visto la partecipazione di oltre 400 ospiti selezionati che hanno affollato il nuovo spazio espositivo fino all'ultimo posto disponibile, testimoniando l'entusiasmo e l'interesse per la nuova apertura.

Il nuovo showroom, situato a Sovigliana-Vinci, si distingue per il suo design moderno e raffinato, che riflette alla perfezione i principi di eleganza e prestigio propri del marchio Mercedes-Benz. Durante la serata di inaugurazione, è stata svelata in anteprima la nuova supersportiva AMG GT che ha rubato la scena come punta di diamante della gamma AMG. Con la sua potenza straordinaria e il design esclusivo, la AMG GT incarna l'essenza della performance e dell'innovazione tecnologica che contraddistingue il marchio. Il nuovo showroom GMG SPA Mercedes-Benz a Sovigliana-Vinci si conferma dunque come un punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati della Stella, promettendo di offrire esperienze straordinarie e emozionanti a tutti coloro che varcheranno le sue porte.