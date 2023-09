Zenith e Maliseti cercano punti. Domani due sfide da batticuore

Vanno a caccia di punti pesanti in classifica Zenith Prato e Maliseti Seano nel campionato Juniores Elite. Entrambe scenderanno in campo domani alle 15: il Maliseti Seano giocherà in casa al Comunale contro il Fornacette Casarosa, la Zenith Prato invece sul terreno di gioco della Lastrigiana. Entrambe le sfide si preannunciano complicate, soprattutto quella interna della truppa guidata da Di Vivona, che affronta la quinta forza del torneo, ancora imbattuta.

La Zenith Prato, invece, sfida una compagine

di centro classifica attardata di una sola lunghezza rispetto ai ragazzi di Bellandi.