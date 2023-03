L’Hockey Prato la spunta. Ma che fatica

Ha rischiato una sconfitta clamorosa contro l’ultima in classifica l’Hockey Prato nel campionato di serie B. La capolista domina nel primo tempo in trasferta nel palazzetto dell’HockeyForte portandosi sul 4-0, ma poi al ritorno in pista perde troppo presto la concentrazione, e alla fine strappa il successo solo allo scadere per 7-6. Ma andiamo con ordine. Coach Bernardini manda in campo Vespi, Bianchi, Baldesi, Barbani e Capuano. I lanieri in quattordici minuti firmano quattro gol: apre le danze Baldesi, raddoppia Barbani, il tris è ancora di Baldesi e il poker è su rigore sempre di Baldesi che insacca così la tripletta personale. Poi per l’Hockey Prato si spegne la luce. Giovannelli su rigore accorcia le distanze, e in apertura di ripresa una tripletta di Ambrosio riporta il match in parità. Ancora Ambrosio insacca anche il sorpasso versiliese, costringendo Barbani a realizzare il 5-5. Un rigore di Giovannelli illude l’HockeyForte, poi 180 secondi succede di tutto. Alberto Capuano in extremis sigla il 6 pari, e a tempo quasi scaduto trova il controsorpasso laniero che vale vittoria, tre punti e primato in classifica in solitaria. Castiglione a sorpresa ha infatti perso 8-5 a Viareggio contro i Pumas Ancora.