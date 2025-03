"Siamo orgogliosi di aver intrapreso questa strada"

Francesca e Lorenzo Desii raccontano l’associazione.

Perché si chiama Il sorriso di Pietro?

"Il nome nasce dal ricordo del sorriso di Pietro che nonostante la sua malattia, riusciva a regalare un sorriso a tutti. Il logo è stato un’idea della sorella Ginevra, l’orsetto rappresenta un pupazzo a cui Pietro teneva molto; l’arcobaleno è ispirato ai disegni colorati che faceva sempre lui e che lo rappresentavano a pieno".

Dove si trovano i gadget?

"I gadget sono stati creati per sostenere l’associazione. Alcuni sono molto originali, in ognuno è raffigurato il logo. Si trovano ad alcuni eventi e manifestazioni e inoltre insieme ai nostri amici, parenti, i vostri genitori e molti volontari di diversa età, continuiamo il lavoro per arricchire e rinnovare sempre di più la vasta gamma. Stiamo creando anche bomboniere solidali per varie cerimonie".

Come vi promuovete?

"All’inizio è stato un passa parola tra conoscenti e poi abbiamo deciso anche di aprire una pagina Facebook per farci conoscere meglio".

Cosa vi sta dando l’iniziativa?

"All’inizio eravamo titubanti ma grazie all’affetto di tutti, siamo sempre più speranzosi e orgogliosi di aver intrapreso questa strada. Addirittura, a Poggio a Caiano organizzano delle manifestazioni a sorpresa che a noi, famiglia di Pietro ci riempiono il cuore di felicità e Pietro rimarrà sempre tra noi".