Scuole pronte per il 16 settembre . Oltre 3 milioni per le manutenzioni. Sistemati tutti i danni dell’alluvione

Scuole rimesse a nuovo e pronte per il suono della prima campanella. Ultimi ritocchi in vista della riapertura del 16 settembre: nello specifico per quanto riguarda le materne, alla scuola di Pacciana sono state rinnovate le tinteggiature interne e gli zoccolini danneggiati in seguito all’alluvione di novembre. Nell’infanzia di via Toti, invece, è stato sostituito il pavimento danneggiato con uno nuovo in gomma per tutta la superficie del padiglione. L’investimento per entrambi gli interventi è stato di circa 80mila euro.

Il Comune ha inoltre speso 400mila euro per l’intervento di miglioramento sismico della scuola dell’infanzia Villa Charitas e 667 mila euro, finanziati con i fondi Pnrr, per quello alla scuola Abatoni. Qui, dove sarà creato uno spazio gioco per 12 bambini e un centro ’bambini e famiglie’ per altri 12 piccoli, i lavori hanno subito dei ritardi a causa dell’alluvione che ha creato danni al tetto e al terrazzo e per questi ulteriori interventi sono state chieste delle specifiche autorizzazioni.

Al nido Arcobaleno, in cui i lavori di allestimento e arredo sono in corso, è stata effettuata una ristrutturazione complessiva e un adeguamento strutturale a seguito dell’incendio del 2019 che danneggiò gravemente l’immobile. Il costo complessivo dell’investimento è pari a 810mila euro.

Passando invece alle primarie, i lavori hanno interessato la Meucci, in cui sono stati rifatti la pavimentazione del terrazzo che provocava infiltrazioni interne di acqua piovana e il rivestimento della scala esterna per un costo totale di 35mila euro. Alla Filzi Ser Lapo Mazzei si sono svolti interventi di ripristino sulla parete confinante con il privato e l’installazione di nuovi intonaci esterni sulle pareti del cortile interno per un totale di 73mila euro. Alla primaria Dalla Chiesa è stata insonorizzata un’aula per esigenze didattiche, sono state realizzate due nuove aule e sono stati sostituiti tutti gli avvolgibili mal funzionanti; il tutto per un costo complessivo di 90mila euro. Alla scuola primaria e secondaria di primo grado Marcocci è stato realizzato un nuovo locale refezione adiacente alla scuola esistente (costo 400mila euro). È stato invece ristrutturato il locale refezione all’interno dell’Istituto Mascagni (costo 595mila euro) ed è stato anche messo in sicurezza il solaio. L’opera di messa in sicurezza dei solai ha riguardato anche le scuole Guasti, Meoni, Vergaio e Munari.

Passando alle secondarie, all’Istituto di primo grado Zipoli è stata insonorizzata un’aula per esigenze didattiche (12mila euro). L’Istituto di primo grado Don Bosco ha visto la tinteggiatura di alcune aule didattiche (10mila euro) e nella palestra della scuola Fermi – sempre secondaria di primo grado – sono state sostituite porzioni di pareti in vetrocemento con nuovi infissi apribili (106mila euro).

Infine, sono in corso i lavori per la realizzazione della scuola primaria e secondaria di primo grado Pier Cironi con palestra (costo 16.066.000 euro finanziato per 10.597.331 euro con fondi Pnrr).

"Apriremo l’anno scolastico con una serie di interventi negli edifici i già terminati ed altri in corso d’opera - interviene l’assessore Marco Sapia -. Siamo fiduciosi, anche considerati i numerosi fondi Pnrr di poter fare un ottimo lavoro in collaborazione con i dirigenti degli istituti della nostra città".