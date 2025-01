Recupero e riciclo Il premio di laurea

Seconda edizione del premio di studio Rotary club Prato per l’ambiente rivolto agli studenti più meritevoli residenti nella provincia di Prato e laureati all’università degli studi di Firenze su temi quali ecosostenibilità, la cultura del recupero e del riciclo, l’economia circolare, la cura delle risorse non riproducibili, la valorizzazione di imprese non impattanti e l’attenzione al territorio.

Il club presieduto da Claudio Barbarisi (nella foto) ha istituito il premio per sensibilizzare e promuovere, in conformità alle linee di azione del Rotary International e nel solco della tradizione imprenditoriale della città di Prato, la sensibilità verso l’ambiente. Scade il 31 gennaio il bando per partecipare alla selezione.

Al vincitore andrà un premio di 5.000 euro. La selezione è coordinata dal PIN, in collaborazione con il Rotary Club Prato. Per scaricare il bando: www.pin.unifi.it.

La consegna del premio al vincitore avverrà tramite apposita cerimonia successivamente ai risultati della selezione.

La prima edizione è stata vinta da Miriam Ascolese, laureata in Scienze chimiche presso l’Università degli Studi di Firenze, con la tesi "Estrazione e caratterizzazione di microplastiche da reflui acquosi urbani mediante Laser Direct Infrared (LDIR)". Il lavoro sperimentale di ricerca era stato condotto durante il lavoro di tesi presso il laboratorio Liroman del Pin.