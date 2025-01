Pretorio, la visita con la carte del liceo

Tre appuntamenti a Palazzo Pretorio nel weekend. In occasione della Giornata internazionale dell’educazione, oggi alle 16 per le famiglie con bambini dai 7 agli 11 anni) visita speciale con le carte Giocomuseo, realizzate con la collaborazione degli studenti del liceo artistico Brunelleschi. Costo: 5 euro, prenotazione obbligatoria a [email protected]. Sempre oggi alle 16 conferenza a cura degli Amici dei Musei. La storica dell’arte Lia Brunori parlerà del nuovo allestimento della Galleria di Palazzo Alberti, con le opere della collezione appartenuta alla Cassa di Risparmio, seguirà una visita guidata alla Galleria: prenotazione obbligatoria a [email protected]. Domani alle 10.30 la Colazione ad Arte, con un concerto degli allievi Scuola Verdi della classe di violino di Daniele Iannaccone, storico violinista della Camerata. Si cimenteranno in un repertorio particolare e di grande interesse: i duetti per violino composti dai pratesi Attilio Nuti (1839 - 1903) e Dante Nuti (1865 -1954). Quelle pagine musicali sono manoscritte e sono conservate nei fondi storici della biblioteca della Verdi. Il costo dell’iniziativa, che comprende colazione, visita al Museo e concerto è di dieci euro. La prenotazione obbligatoria al numero 0574 1837859 oppure a [email protected]