Luciana fa centro con il Medioevo. Domenica il boom di presenze

Ancora una volta la Festa Medioevale di Luciana ha colpito il bersaglio. Pienone domenica nel borgo di Case Marchi con mille ingressi e i banchi enogastronomici presi d’assalto. Meno presenze invece si sono registrate nella serata di sabato, a causa della partita degli Europei che vedeva in campo proprio l’Italia. La Pro Loco di Luciana ogni anno promuove e organizza l’evento con il sostegno del comune di Vernio, contando una trentina di volontari.

Luciana, comunque, si conferma una meta ambita in occasione della festa, che quest’anno ha visto anche il grande successo degli spettacoli di giocolieri e della performance con il fuoco. Il Paggio dei Clerici Vagantes, il Drago Bianco e la musica dei Midnight hanno conquistato tutti, mentre i bambini hanno affollato l’accampamento medioevale di Antichi Popoli.

Da una celebrazione ad un’altra. Fino al 9 luglio Carmignanello in festa propone stand gastronomici, street food, birreria, bancarelle e musica live tutte le sere. Ai giardini di Carmignanello, uno dei luoghi più suggestivi del territorio con vista sulla Rocca Cerbaia, va in scena con il patrocinio del comune di Cantagallo la festa della Pro Loco di Carmignanello con una band musicale diversa ogni sera, serate a tema in collaborazione con la pizzeria La Rocca e una serie di appuntamenti. Il menù prevede per oggi scacciuccata, mentr martedì 9 luglio fritto di pesce con prenotazione obbligatoria alla pizzeria La Rocca (chiamare al numero 0574 982680). Venerdì 5 luglio ecco la notturna di mountain bike (informazioni Jedy Bike allo 0574 988545). Domenica 7 luglio dalle 9 sarà tempo del sesto raduno d’auto e moto d’epoca in piazza Rinascimento.