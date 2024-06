Inseguimento da film. Presi dopo la folle fuga

Un inseguimento lungo quasi 20 chilometri, i fuggitivi che sfrecciano sulla declassata a 180 kmh e cercano di scappare attraversando anche un giardino privato, la polizia municipale che alla fine riesce a bloccarli. Sembra la trama di un film quello che è successo l’altra notte intorno alle 1,45. Una pattuglia dei motociclisti della polizia municipale ha intimato l’alt ad una Renault Clio che si aggirava a bassissima velocità intorno ai giardini di via Marx con due uomini a bordo. L’auto invece di fermarsi è schizzata via ad alta velocità in contromano nella zona del Soccorso, poi sulla declassata in direzione Pistoia superando i 180km/h, inseguita da due pattuglie che in più occasioni l’automobilista alla guida ha tentato di speronare e mandare fuori strada.

L’inseguimento è proseguito nel territorio di Quarrata dove l’auto ha effettuato sorpassi azzardati e manovre in contromano attraversando persino un giardino privato. La corsa è durata quasi 20 chilomentri terminando a Selva Bassa: i due uomini sulla macchina, ormai braccati, hanno tentato la fuga a piedi tra i campi, ma sono stati raggiunti e bloccati dagli agenti, che intanto avevano allertato tramite centrale anche i carabinieri di zona.

Alla fine i due fuggitivi, di origini nordafricane, sono risultati clandestini e con precedenti per spaccio di stupefacenti; il conducente era anche privo di patente ed è risultato in stato di ebbrezza. Trattenuti una notte nelle camere di sicurezza della municipale, sono stati denunciati per resistenza in concorso per la pericolosa fuga e ora rischiano fino a 5 anni di carcere. L’auto è stata sequestrata e sono state contestate le decine di infrazioni commesse per la guida pericolosa per un importo di oltre 1000 euro di sanzioni.

"Sono orgogliosa del lavoro che viene svolto quotidianamente – afferma la sindaca Bugetti – La polizia municipale dà un contributo alla sicurezza aiutando tutte le forze dell’ordine. Abbiamo il compito di sostenerla potenziandone l’organico e la strumentazione e chiedendo al governo, che ha la competenza esclusiva sulla sicurezza, di fare altrettanto con i propri organi di polizia. Inoltre vogliamo potenziare il servizio di pattugliamento delle associazioni di volontariato nelle zone più complicate coordinato proprio dalla polizia municipale".