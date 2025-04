Credere nelle proprie capacità: "Ognuno deve essere se stesso"

Amare se stessi, per amare gli altri ed essere felici. Amare se stessi è una cosa molto importante per vivere felici e stare bene insieme agli altri. Amarsi non vuole dire essere egoisti. Significa prendersi cura e rispettare sia il proprio corpo che il proprio spirito. Ogni persona ha il dovere di essere se stessa senza scendere a compromessi per “piacere agli altri”. Questo riguarda sia i bambini che gli adulti. Da bambini bisogna riuscire a non ascoltare i compagni che, per farti sentire importante, ti invitano a fare scherzi sciocchi mentre da grandi significa anche rifiutare cattive compagnie, che spesso fanno uso di droga e alcool, e non aver paura di restare “fuori dal gruppo”.

In classe ci siamo confrontati tra noi studenti. Molti di noi pensano che amarsi significhi sentirsi bene e credere nelle proprie capacità. Dice Francesco: "Mi piace fare sport e passare tempo con i miei amici però so che devo mangiare sano e anche riposarmi". Bianca afferma: "Quando sto bene con me stessa, riesco ad essere più gentile con gli altri". "Risolviamo anche più facilmente i nostri problemi - aggiunge Giulia. Per noi bambini, amarsi vuol dire anche sentirsi liberi di esprimere le proprie emozioni e parlare con gli altri". " Mi piace parlare con i miei genitori quando sono triste, arrabbiato o felice", dice Francesco. " Certo, così ti senti meglio e capisci meglio quello che provi!", aggiunge Samuel.

Alcuni di noi ritengono che pur essendo importante Amare se stessi, sia necessario dare maggiore importanza al volere dei propri genitori. Dice Jessy: "Amare se stessi non significa essere bravi, ma anche ascoltare il proprio corpo". "Lo so che è così, però sinceramente alcune volte non penso veramente così!", afferma Sara. "Quando gioco a basket e nessuno mi passa la palla mi sento invisibile e non penso di essere bravo", racconta Franco.

A questo punto del confronto di classe, ci siamo domandati se ci sia tanta differenza tra i nostri vari punti di vista. Siamo arrivati alla conclusione che, per essere felici, il primo passo è rispettare se stessi anche se, per alcuni di noi sono fondamentali l’autosufficienza emotiva e il dialogo mentre, per altri, è molto importante il senso di responsabilità verso la famiglia e la comunità. Se vogliamo vivere bene con gli altri, dobbiamo prenderci cura di noi e ricordarci che l’Amore verso noi stessi è alla base della nostra felicità e delle nostre relazioni. Dobbiamo essere sinceri e dire la verità su come ci sentiamo e riconoscere le nostre emozioni. Noi non dobbiamo mai vergognarci di quello che proviamo e dobbiamo saper chiedere aiuto quando è necessario. La vita non può essere perfetta…e nemmeno noi! Dobbiamo solamente volerci bene.