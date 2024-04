Bugetti presenta la Forza del noi. Ecco chi sono i candidati in lista

Ci sono tre consiglieri uscenti, giovani, professionisti, rappresentati delle comunità straniere. L’età media è di 51 anni, il più giovane è il ventenne Muhammad Umar Iqbal, primo esponente pakistano a candidarsi per il consiglio comunale. Si chiama "La forza del noi" ed è la prima lista civica della coalizione di centrosinistra a sostegno di Ilaria Bugetti nella corsa alle comunali dell’8 e 9 giugno.

"Una rappresentanza di una bella parte di città – afferma Bugetti –. Una lista composita così come è composita la nostra città. Il nome sottolinea il lavoro corale che porteremo avanti e la vicinanza alle persone. Dico sempre ’meno social e più sociale’: ecco il nostro obiettivo è parlare e ascoltare le persone da vicino".

Sedici donne su un totale di 29, non c’è un capolista, ma i nomi saranno in ordine alfabetico. L’idea della lista è "nata dalla volontà di far incontrare il civismo politico con il progressismo cattolico e l’associazionismo". Tre i consiglieri uscenti: Marco Wong, 61 anni, insegnante, Rosanna Sciumbata, 60 anni, medico di medicina generale e Sandra Mugnaioni, 69 anni, incaricata italiana Edu International, esponente di Demos. C’è anche un ritorno eccellente: è Rita Romagnoli, 48 anni, già consigliera comunale negli allora Ds e ora impiegata per la gestione degli appalti pubblici. Sono poi candidati al consiglio Elisa Bardazzi, 49 anni, terapeuta danza movimento; Samuele Bencini, 48 anni, consulente informatico e responsabile Arci gay Pistoia e Prato; Michela Buongiovanni, 56 anni, pedagogista; Rosaria Bux, 56 anni, insegnante e regista teatrale; Giovanni Calusi, 38 anni, medico di medicina generale; Irene Cecchi, 44 anni, avvocata civilista; Elisa Colzi, 45 anni, imprenditrice tessile e presidente provinciale movimento donne Confartigianato; Silvia Danti, 46 anni, libera professionista; Paolo Dreoni, 63 anni, chirurgo al S.Stefano; Gianluca Ermanno, 52 anni, progettista Terzo settore; Carmine Felitti, 56 anni, infermiere; Marina Grasso, 48 anni, avvocato civilista; Tersa Magno, 53 anni, avvocato cassazionista; Lucrezia Maniotti, 52 anni, funzionaria del ministero dell’Interno; Veronica Lucia Martinelli, 53 anni, funzionaria del ministero della Giustizia.

Ci sono poi Francesco Mazzeo, 64 anni, libero professionista; Gianna Meoni, 65 anni, imprenditrice settore sport; Muhammad Umar Iqbal, 22 anni, interprete culturale all’Urp; Marco Nespeca, 45 anni responsabile manutenzione impianti; Giovanni Prossimo, 19 anni, studente; Simone Puggelli, 63 anni, professore di musica; Fabio Romanelli, 69 anni, presidente associazione Terzo settore; Rodolfo Tognocchi, 73 anni, architetto; Valentina Tosi, 51 anni, direttore tecnico studio di rieducazione funzionale e Xiaping Yang per tutti Caterina, 60 anni, insegnante e mediatrice culturale.

