L’Estra e il sogno playoff. Decisivo il PalaCarrara

La sconfitta contro Pesaro e la vittoria di Trento su Tortona hanno un po’ complicato i piani dell’Estra che adesso è scivolata al settimo posto (28 punti) dietro proprio a Trento (28 punti e 1-0 negli scontri diretti) e Reggio Emilia (30 punti). L’obiettivo di provare a puntare al quinto posto è sempre raggiungibile, anche perché, calendario alla mano, il cammino dei biancorossi in queste ultime tre partite sembra essere meno impervio rispetto alla dirette concorrenti. Reggio Emilia nella prossima giornata sarà di scena sul campo della Virtus Bologna, poi di nuovo in casa contro Napoli e l’ultima fuori casa a Sassari. Trento domenica andrà a Napoli, di nuovo in casa contro Pistoia e l’ultima sarà di scena a Bologna. L’Estra invece affronterà domenica Brindisi al PalaCarrara, il turno successivo Trento fuori casa per chiudere contro Varese di nuovo in casa. Per quanto riguarda Tortona riceverà sabato sera in casa Pesaro, il turno successivo sempre in casa Bologna, e infine affronterà Treviso in trasferta.

Più indietro, anche se non fuori dai giochi, ci sono Napoli e Sassari a quota 24 punti che però hanno dei calendari piuttosto impegnativi. Napoli affronterà in casa Trento, poi giocherà a Reggio Emilia e nell’ultima il derby casalingo contro Scafati. Sassari domenica ospiterà Varese, alla penultima giornata andrà in casa di Scafati, per chiudere poi fra le mura amiche contro Reggio Emilia. I biancorossi per assicurarsi un posto nei playoff magari puntare ad arrivare al quinto posto dovranno sicuramente sfruttare al massimo il fattore campo contro Brindisi e Varese e tentare il colpo contro Trento che, a questo punto, potrebbe diventare una sfida fondamentale.

In casa biancorossa al momento, oltre a dare uno sguardo alla classifica ed al calendario, l’attenzione è concentrata sulle condizioni di Jordon Varnado. L’ala biancorossa è uscita malconcia dal match contro Reggio Emilia e se i problemi al ginocchio e alla schiena sono in fase di recupero e diciamo non sembrano preoccupare più di tanto, l’infortunio alla caviglia tiene maggiormente in apprensione lo staff. Varnado la scorsa settimana non si è mai allenato e nella gara contro Pesaro si è visto non essere al meglio tanto che alla fine è stato in campo solo 16 minuti. Lo staff medico è al lavoro per risolvere il fastidio che il giocatore continua ad avvertire alla caviglia e per metterlo a disposizione di Nicola Brienza per questa volata finale. L’Estra per giocarsi fino in fondo le proprie carte ha assolutamente bisogno di avere tutti a disposizione ed al meglio della condizione fisica e questo, al momento, è il primo problema che preoccupa Brienza, più del calendario.

Maurizio Innocenti