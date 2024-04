La Fabo sfiora l’impresa. L’overtime dice Pielle

Caffè Toscano Livorno

91

Fabo Montecatini

87

CAFFÈ TOSCANO LIVORNO: Rubbini 14, Chiarini 30, Ferraro 8, Lo Biondo 14, Diouf 6, Pagani 12, Campori 6, Laganà 1, oschi, Manna ne, Dadomo ne, Cristofani ne. All. Cardani.

FABO MONTECATINI: Benites 7, Chiera 17, Natali 8, Arrigoni 19, Radunic 11, Lorenzetti 10, Dell’Uomo 8, Giancarli 7, Sgobba, Lorenzi ne, Magrini ne, Rattazzi ne. All. Barsotti.

Arbitri: Fiore e Settepanella.

Parziali: 22-21, 41-34, 65-51, 76-76.

Sfiora l’impresa la Fabo Montecatini, costretta ad arrendersi solo all’overtime di fronte alla Pielle che vince la sedicesima partita consecutiva e taglia il traguardo del primo posto matematico. C’è qualche rimpianto per gli Herons, capaci di rimontare da -14 nell’ultimo quarto, senza però portare a casa il risultato. Bicchiere comunque mezzo pieno per Barsotti in un test playoff superato.

La cronaca. Si scatena quasi subito Chiarini: l’argentino di Cordoba segna prima un canestro irreale poi chiude con un 4/4 dalla lunetta un parziale di 7-0 tutto suo che ribalta l’iniziale vantaggio di Montecatini. La Caffè Toscano in un amen è a +6 e allora la scossa alla Fabo la dà la panchina con Dell’Uomo e Lorenzetti, poi Benites timbra la tripla del 22-21 al 10’. In avvio di secondo quarto Ferraro martellare la difesa rossoblù, Lorenzetti e Dell’Uomo rispondono tenendo a contatto i termali. Si balla il tango al Modigliani: Chiarini chiama con la zingarata del 30-27, Chiera replica dalla lunetta. L’equilibrio dura fino agli ultimi possessi del primo tempo, quando Rubbini e Lo Biondo confezionano due magie che valgono il 41-34 all’intervallo lungo.

È il preludio a ciò che succederà nel terzo periodo, quando gli "aironi" vengono investiti da una pioggia di triple, la maggior parte delle quali provenienti dalle mani fatate di Rubbini e Chiarini, il motore della Pielle. Anche l’attacco rossoblù si inceppa: gli Herons restano a secco per quasi 4’ e i labronici dilagano fino a toccare il +17 (61-44).

Sembra finita, ma sono nuovamente i gregari a defibrillare la Fabo: Lorenzetti inaugura un parziale Herons di 19-5 a cavallo fra terzo e quarto periodo e i Barsotti boys sono di nuovo in partita. Chiarini li respinge, tuttavia nonostante la spinta dei quasi seimila tifosi, la Pielle inizia a sentire il fiato sul collo dell’avversario e si scompone. Gli ospiti mettono clamorosamente la testa avanti a due minuti dal gong finale (70-72), un illegale Chiarini controsorpassa ancora ma Montecatini strappa l’overtime con il libero di Chiera su tecnico comminato a Ferraro.

Nel supplementare l’energia dei lunghi piellini e la freddezza a cronometro fermo di Campori e Chiarini regalano ai livornesi la vittoria e il primo posto matematico, un traguardo meritatissimo.

Filippo Palazzoni