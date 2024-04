Eccellenza. Sorriso Ponte Buggianese. Pareggio ok in Garfagnana

River Pieve

1

Ponte Buggianese

1

RIVER PIEVE: Biggeri, Ramacciotti (37’ st Satti F.), Filippi, Tocci (30’ st Bachini), Leshi, Di Giulio, Fruzzetti (18’ st Pieretti), Cecchini, Morelli, El Hadoui, Belluomini (18’ st Magera). A disp. Satti M., Lunardi, Marzi, Giannotti. All. Fanani.

PONTE BUGGIANESE: Rizzato; Palmese, Martinelli, Zocco, Kapidani, Ferrari, Pievani (20’ st Sali), Birindelli (28’ st Seghi), Granucci (36’ st Belluomini), Nardi, Gargani (25’ st Chiti). A disp. Santalucia, Gianotti, Chelini, Zani, Passaretta. Allenatore: Gutili.

Arbitro: Zampieri di Rovigo.

Marcatori: 4’ Morelli, 12’ st Biggeri (aut.).

Il Ponte Buggianese esce indenne dalla gara in casa del River Pieve.

La cronaca. Il caldo ed un terreno di gioco in pessime condizioni, regalano un primo tempo brutto da vedere. Ne approfitta il River, che passa dopo pochi minuti: Morelli è bravo ad inserirsi, e a trafiggere Rizzato, dopo aver eluso la marcatura dei difensori del Ponte. Nella ripresa il Ponte gioca con più grinta, ed attacca per trovare la rete dell’1-1. Ci riesce al 57’, quando Ferrari effettua un tiro cross, che manda in bambola il portiere del River Pieve Biggeri: la sua uscita goffa è una vera e propria papera, che lo porta ad auto-uccellarsi. Il pari raggiunto, carica a dovere il Ponte Buggianese, che cerca con insistenza il gol del 2-1. È Granucci a provarci in un paio di occasioni, ma Biggeri si fa perdonare per l’errore commesso prima, e salva i suoi con due ottime parate. Al 92’ Rizzato compie un intervento da applausi, su un tiro effettuato da Morelli, che salva letteralmente il Ponte Buggianese, e che permette alla squadra bianco-rossa di portare a casa un punto importantissimo. I pontigiani infatti adesso hanno 37 punti ed occupano l’undicesimo posto in classifica. Per la salvezza matematica manca solo un punto che i ragazzi di Gutili proveranno a conquistare già domenica, nella gara in programma al Pertini contro il Lanciotto Campi.

Simone Lo Iacono