L’istituto Mantellate si presenta alle famiglie. Con laboratori di cinema, teatro, lingue e filosofia

Porte aperte sabato all’istituto Mantellate di Pistoia, che si presenta alla città in occasione dell’open day: per tutti gli ordini e i gradi della scuola, il nido ‘Primi Passi’, scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado.

L’orario è la mattina dalle 10 alle 12, e il pomeriggio dalle 15 alle 17:30. L’offerta è molto ricca anche con i laboratori didattici. La professoressa Castellani coordina i ragazzi delle medie con ‘Il Mantellino’, il giornalino della scuola, mentre i ragazzi delle superiori, scrittori in erba, sono seguiti dal professor Lucarelli e dal professor Paccosi. Poi c’è il laboratorio di cinema tenuto dalla professoressa Tulini per i ragazzi della secondaria di primo grado che si conclude con la realizzazione di un cortometraggio; e il laboratorio teatrale, ormai pietra miliare dell’istituto, gestito dalla professoressa Lenzi e dalla storica professoressa Leporatti, che coinvolge tutti i ragazzi dei licei scientifico, scienze applicate e classico. Parte quest’anno il laboratorio "Diritto Pubblico e Cittadinanza" di grande attualità, curato dalla professoressa Nistri, insegnante di storia e geografia. Inoltre, c’è il laboratorio di filosofia ‘ Filosofiamo Insieme’ tenuto dalla professoressa Vezzani, storica insegnante di filosofia e storia, un modo per i ragazzi di saggiare una delle discipline umanistiche di più antica tradizione. La scuola Primaria oltre al coinvolgimento nel giornalino, ha iniziato un progetto di continuità con la scuola dell’infanzia con il corso extrascolastico di scherma, curato dall’ Associazione Scherma Pistoia, e quello di coro con la professoressa di canto Federica Pedditzi. Il nido ‘Primi Passi’ ha aderito all’iniziativa ‘Ci mettiamo il cuore’, proposta dal Comune.Ormai consolidato da anni il progetto di bilinguismo in collaborazione con la scuola Pingu’s English School, che prevede per le classi III, IV e V Primaria l’esame per la certificazione Cambridge.